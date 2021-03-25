В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ульяновской области выявили 100 случаев COVID-19.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели за последние 24 часа 106 пациентов.

Также стало известно, что в Ростовской области за сутки зарегистрировали 237 случаев COVID-19, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 79 386 заболевших.

В стационарах проходит лечение 1821 пациент.

Ранее сообщалось, что в Курганской области планируют закрыть 14 госпиталей для пациентов с COVID-19.