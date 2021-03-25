В Кремле рассказали о попытках «демократизаторства» России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента распада Советского Союза ощущались попытки насильственного «демократизаторства» России.
В Кремле рассказали о попытках «демократизаторства» России
  • РИА Новости

Он заявил о целенаправленной линии Запада на сдерживание и подавление России.

«Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза — они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что такие попытки совершенствуются со временем и осуществляются с использованием нового технологического инструментария.

Он отметил, что Россия никогда не принимала «вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама».

Ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад во главе с США развязал против России «ментальную» войну, последствия которой проявятся как минимум через поколение.

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