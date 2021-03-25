Советник министра обороны России заявил о начатой США «ментальной войне»

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад во главе с США развязал против России «ментальную» войну, последствия которой проявятся как минимум через поколение.

По словам Ильницкого, страны Запада избегают прямой военной конфронтации с Россией в связи с её ядерным арсеналом и современной армией. Он отметил, что вероятность прямого военного столкновения исключена на ближайшие десять лет.

Советник министра заявил, что в этой связи Запад во главе с США развязал в отношении России информационно-гибридную войну.

Он отметил, что «всё это ведёт к возникновению нового типа войн». Ильницкий заявил, что целью новой войны является «уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника».

«Я бы назвал этот тип войны ментальным», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, последствия подобной «ментальной войны» проявляются минимум через поколение.

Также Ильницкий считает, что мерами противодействия «ментальной войне» являются суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодёжной политики, а также возобновление широкого диалога с консервативным большинством.

Ранее в Кремле оценили прогнозы о возможности новой холодной войны между Россией и США.