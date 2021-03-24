В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 98 случаев COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

После выздоровления выписаны 295 человек.

В инфекционных госпиталях лечение проходят 1745 пациентов, дома — ещё 2738.

Также стало известно, что в Ростовской области зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего с начала пандемии в регионе заболели более 79 тыс. жителей. Выздоровели 89% от числа заболевших.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.