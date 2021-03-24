В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ульяновской области выявили 99 случаев COVID-19.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровел за последние 24 часа 101 пациент.

Также стало известно, что в Тверской области зафиксировали 106 случаев коронавируса. Выписаны 122 пациента, передаёт tverigrad.ru.

Всего с начала пандемии заболели 36 678 жителей, выздоровели 34 540.

Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.