В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ульяновской области выявили 99 случаев COVID-19.
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровел за последние 24 часа 101 пациент.

Также стало известно, что в Тверской области зафиксировали 106 случаев коронавируса. Выписаны 122 пациента, передаёт tverigrad.ru.

Всего с начала пандемии заболели 36 678 жителей, выздоровели 34 540.

Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

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