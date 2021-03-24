В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.
Выздоровел за последние 24 часа 101 пациент.
Также стало известно, что в Тверской области зафиксировали 106 случаев коронавируса. Выписаны 122 пациента, передаёт tverigrad.ru.
Всего с начала пандемии заболели 36 678 жителей, выздоровели 34 540.
Обязательный масочный режим действует в области с 12 октября. С 21 декабря введены дополнительные ограничения, касающиеся пожилых жителей.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.