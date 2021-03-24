В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Пермском крае зарегистрировали 126 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 148 человек.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В стационары госпитализированы 26 пациентов, на дому лечатся ещё 100.

Первым компонентом вакцины привились 71 284 человека, вторым — 48 525.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки проведено 18 731 исследование на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

За 23 марта по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 15 662 вызова.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.