В Севастополе рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Севастополе прививку от COVID-19 сделали 17 663 человека.
В Севастополе рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Вторую дозу получили 11 243 человека.

В городе работают 11 пунктов вакцинации. Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, где имеются свободные талоны.

Также стало известно, что в Тамбовской области первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 53 348 человек, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Полностью вакцинирован 37 791 человек.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

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