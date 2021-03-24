В Севастополе рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- © РИА Новости / Кирилл Брага
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Вторую дозу получили 11 243 человека.
В городе работают 11 пунктов вакцинации. Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, где имеются свободные талоны.
Также стало известно, что в Тамбовской области первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 53 348 человек, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Полностью вакцинирован 37 791 человек.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.