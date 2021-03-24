В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В Томской области за сутки выявлено 35 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии заболели 31 193 человека. Выздоровел — 30 031, в том числе 51 за последние сутки.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа зафиксировали 44 случая коронавирусной инфекции, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 19 153. Выздоровели 15 909 человек, в том числе 40 — за минувшие сутки.

Первый этап вакцинации прошёл 117 021 житель. Полностью вакцинированы 75 364 человека.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.