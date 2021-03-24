На Ставрополье оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Ставропольском крае выявили 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего зарегистрировали 49 787 заболевших, выздоровели более 46,6 тыс. человек, в том числе 109 — за последние сутки.

Также стало известно, что в Приморском крае за последние 24 часа выявлено 54 случая заболевания COVID-19, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 41 976 человек. Выздоровели 37 762, в том числе 149 — за последние сутки.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.