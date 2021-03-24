В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего в республике зарегистрировали 30 184 заболевших, выздоровели 26 762 человека, в том числе 76 — за последние сутки.
Также стало известно, что в Красноярском крае за последние 24 часа выявлено 128 случаев заболевания COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на данные оперштаба.
Всего в регионе с начала пандемии заболели 65 784 человека. Выздоровели 60 889, в том числе 115 — за последние сутки.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.