В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Удмуртии выявили 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировали 30 184 заболевших, выздоровели 26 762 человека, в том числе 76 — за последние сутки.

Также стало известно, что в Красноярском крае за последние 24 часа выявлено 128 случаев заболевания COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на данные оперштаба.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 65 784 человека. Выздоровели 60 889, в том числе 115 — за последние сутки.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.