В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.
В настоящее время в городе развёрнуто 6248 коек. Из них свободны 1679, что составляет 26,9%.
Продолжается снижение числа больных COVID-19 — количество госпитализаций уменьшилось на 11% по сравнению с прошлой неделей.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.