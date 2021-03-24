В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

В настоящее время в городе развёрнуто 6248 коек. Из них свободны 1679, что составляет 26,9%.

Продолжается снижение числа больных COVID-19 — количество госпитализаций уменьшилось на 11% по сравнению с прошлой неделей.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.