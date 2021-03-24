В Минтруде назвали число продолжающих работать дистанционно россиян

Короткая ссылка
В России продолжают работать удалённо более 3,5 млн человек.
В Минтруде назвали число продолжающих работать дистанционно россиян
  • Pixabay

«Если у нас в начале 2020 года, в допандемический период, занятых дистанционно было 30 тыс., то сегодня это более 3 млн удалённо работающих граждан», — цитирует Интерфакс замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

В ведомстве также сообщили, что удалённая занятость будет востребована и после снятия всех ограничительных мер, а наиболее востребованным форматом станет совмещение занятости в офисе и на дому.

Ранее сообщалось, что более половины компаний в России продолжают частично или полностью работать удалённо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить