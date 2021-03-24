В Минтруде назвали число продолжающих работать дистанционно россиян

В России продолжают работать удалённо более 3,5 млн человек.

«Если у нас в начале 2020 года, в допандемический период, занятых дистанционно было 30 тыс., то сегодня это более 3 млн удалённо работающих граждан», — цитирует Интерфакс замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

В ведомстве также сообщили, что удалённая занятость будет востребована и после снятия всех ограничительных мер, а наиболее востребованным форматом станет совмещение занятости в офисе и на дому.

Ранее сообщалось, что более половины компаний в России продолжают частично или полностью работать удалённо.