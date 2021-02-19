Социолог прокомментировал ситуацию с удалёнкой в России

Глава ВЦИОМ, социолог и политолог Валерий Фёдоров прокомментировал ситуацию с удалёнкой в России.

«Сегодня только 11% работающих россиян — то есть убираем студентов, пенсионеров, безработных, и получится около половины от всего населения России в возрасте от 18 лет и старше. Так вот, только 11% от этой группы работают преимущественно из дома, удалённо», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, дистанционная работа даже в таких непростых условиях не стала всеобщей.

Как отметил Фёдоров, 75% россиян по-прежнему трудятся в основном в офисе или на предприятии.

Ранее клинический психолог, нейропсихолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина в беседе с ФАН дала советы по возвращению в офис после удалёнки.