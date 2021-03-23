Задержаны ещё пять членов террористической ячейки из колонии Калмыкии

Ещё пять человек, ранее отбывавших наказание в исправительной колонии №2 в Калмыкии, задержаны в рамках уголовного дела о создании террористического сообщества и участия в нём, сообщает Следственный комитет России.

«В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления задержаны ещё пять лиц, ранее отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия... В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершённые подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, следователи устанавливают других участников террористического сообщества.

В ноябре были задержаны четверо участников террористического сообщества, отбывавших наказание в колонии в Калмыкии.

В конце июля СК сообщил о задержании пяти членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии.

По делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекались 40 лиц, в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

По версии СК, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории колонии террористическое сообщество.