Задержаны ещё пять членов террористической ячейки из колонии Калмыкии
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«В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления задержаны ещё пять лиц, ранее отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия... В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершённые подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, следователи устанавливают других участников террористического сообщества.
В ноябре были задержаны четверо участников террористического сообщества, отбывавших наказание в колонии в Калмыкии.
В конце июля СК сообщил о задержании пяти членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии.
По делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекались 40 лиц, в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.
По версии СК, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории колонии террористическое сообщество.