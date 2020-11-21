СК сообщил о задержании четырёх подозреваемых из колонии в Калмыкии

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Следственный комитет сообщил о задержании четырёх участников террористического сообщества, отбывавших наказание в колонии в Калмыкии.
СК сообщил о задержании четырёх подозреваемых из колонии в Калмыкии
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК России задержаны ещё четыре лица, ранее отбывавшие наказание в ФКУ ИК-2 управления ФСИН России по Республике Калмыкия», — заявили в СК.

Отмечается, что двое из указанных лиц задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после отбытия наказания.

30 июля СК сообщил о задержании пяти членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии.

Отмечалось, что по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекались 40 лиц, в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

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