В Калмыкии задержан начальник колонии за пособничество преступникам

Следственный комитет возбудил уголовные дела против начальника исправительной колонии в Калмыкии Павла Батаева, а также бывшего замначальника колонии Артура Цамаева. Они подозреваются в «пособничестве руководству террористическим сообществом».

Как уточнили в Следственном комитете, в 2013 году отбывающий наказание за оборот оружия уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал в колонии террористическое сообщество, а после освобождения объявил себя «руководителем незаконного вооружённого формирования», действовавшего в Дагестане.

«Впоследствии, 31 марта 2015 года, при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в городе Хасавюрте Республики Дагестан он был ликвидирован», — отметили там.

При этом в состав всё ещё существующего террористического сообщества с 2013 по 2019 год на территории колонии вошли более 100 осуждённых.

Как считает следствие, начальник исправительной колонии (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия) Батаев и его бывший заместитель Цамаев за деньги помогали руководителям преступной группировки, в частности, приносили в колонию мобильные телефоны, планшеты и запрещённую экстремистскую литературу.

«Также участников сообщества заблаговременно информировали о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые задержаны.

В марте Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК России генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.