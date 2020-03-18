Экс-начальник столичного главка СК Дрыманов осуждён на 12 лет

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Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК России генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Экс-начальник столичного главка СК Дрыманов осуждён на 12 лет
  • АГН «Москва»
  • © Антон Кардашов

Об этом сообщает РИА Новости.

Ему также назначен штраф в 196 млн рублей. Он лишён права занимать должности в органах госвласти на семь лет, а также звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Суд также приговорил к 10 годам и штрафу в 195 млн рублей экс-главу управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко, а уже осуждённого по другому коррупционному делу бывшего начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 14 годам колонии и штрафу в 250 млн рублей.

Адвокат Дрыманова Марк Каверзин заявил, что защита будет обжаловать приговор.

По версии следствия, Дрыманов вместе с Никандровым и Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял Максименко.

По данным следствия, к высокопоставленным силовикам обратился вор в законе Шакро Молодой, который с помощью взяток пытался добиться смягчения обвинения своему ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец) и освобождения последнего из-под ареста.

Прокуратура просила суд приговорить Дрыманова к 16 годам колонии строгого режима и 196 млн рублей штрафа.

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