Обвинение просит 16 лет колонии для экс-главы СК по Москве Дрыманова

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Прокуратура попросила суд приговорить бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве генерала Александра Дрыманова к 16 годам колонии строгого режима и 196 млн рублей штрафа.
Обвинение просит 16 лет колонии для экс-главы СК по Москве Дрыманова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Гривцова.

«Прокурор попросил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 196 млн рублей», — сказал юрист.

Как уточняет агентство, прения по данному делу проходят в закрытом от СМИ режиме, поэтому детали не оглашаются.

В июле 2018 года генерал Дрыманов был арестован по подозрению в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

В мае 2019 года ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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