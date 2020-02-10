Обвинение просит 16 лет колонии для экс-главы СК по Москве Дрыманова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Гривцова.
«Прокурор попросил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 196 млн рублей», — сказал юрист.
Как уточняет агентство, прения по данному делу проходят в закрытом от СМИ режиме, поэтому детали не оглашаются.
В июле 2018 года генерал Дрыманов был арестован по подозрению в получении взяток в крупном и особо крупном размере.
В мае 2019 года ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции.