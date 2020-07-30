Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
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- РИА Новости
«В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК, задержаны пять лиц, ранее отбывавшие наказания в ФКУ ИК №2 УФСИН России по Республике Калмыкия», — говорится в сообщении.
Как отмечается, следствие планирует ходатайствовать об аресте.
Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц, в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.
По версии СК, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории колонии террористическое сообщество.