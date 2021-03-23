СК завершил расследование убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении 12 участников террористического сообщества, действовавшего в Республике Ингушетия, организатором и руководителем которого является Хасан Полонкоев», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения.

Согласно выводам следствия, террористическое сообщество было создано «в угоду личным интересам его организаторов», которые собирались подорвать политическую, экономическую и социальную обстановку в Ингушетии.

Покушениями на Эльджаркиева обвиняемые пытались «посеять страх среди населения» и «продемонстрировать мнимое превосходство над органами власти», говорится в заявлении СК.

В розыск по уголовному делу на данный момент объявлено ещё 13 человек, подчеркнули там.

Эльджаркиев был убит неизвестными 2 ноября 2019 года на западе Москвы. При стрельбе также погиб его родной брат, работавший врачом в одной из столичных клиник. Следствие квалифицировало нападения как теракт.

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