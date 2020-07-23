В СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии

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Следствие квалифицировало нападения на главу центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева как теракт. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии
  • РИА Новости

Он заявил, что первое нападение на Эльджаркиева произошло в Ингушетии. В результате ЧП погиб представитель правоохранительных органов. 

Второе нападение произошло в Москве через несколько месяцев. Бастрыкин напомнил, что Эльджаркиева расстреляли у детской площадки вместе с братом. 

«На основании доказательств, кропотливо собранных в условиях сложной оперативной обстановки, на прошлой неделе следствие квалифицировало нападения как акты терроризма, совершённые участниками созданного в республике террористического сообщества», — заявил он в интервью «Российской газете».

В декабре 2019 года суд в Москве арестовал 12-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева.

2 ноября 2019 года на западе Москвы глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.

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