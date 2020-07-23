В СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии

Следствие квалифицировало нападения на главу центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева как теракт. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он заявил, что первое нападение на Эльджаркиева произошло в Ингушетии. В результате ЧП погиб представитель правоохранительных органов.

Второе нападение произошло в Москве через несколько месяцев. Бастрыкин напомнил, что Эльджаркиева расстреляли у детской площадки вместе с братом.

«На основании доказательств, кропотливо собранных в условиях сложной оперативной обстановки, на прошлой неделе следствие квалифицировало нападения как акты терроризма, совершённые участниками созданного в республике террористического сообщества», — заявил он в интервью «Российской газете».

В декабре 2019 года суд в Москве арестовал 12-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева.

2 ноября 2019 года на западе Москвы глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.