Суд арестовал 11-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева

Басманный суд Москвы постановил арестовать Алихана Оздоева — 11-го фигуранта дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как передаёт РИА Новости, Оздоев арестован на два месяца — до 15 февраля.

Его обвиняют в совершении преступлений по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 3 ст. 222 УК (хранение, ношение и сбыт оружия в составе организованной группы).

Ранее СК направил в суд ходатайство об аресте Оздоева.

В начале декабря Следственный комитет объявил, что пресёк деятельность организованной преступной группы, совершившей 2 ноября убийство Эльджаркиева в Москве.