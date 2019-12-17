Суд арестовал 11-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева

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Басманный суд Москвы постановил арестовать Алихана Оздоева — 11-го фигуранта дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Суд арестовал 11-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, Оздоев арестован на два месяца — до 15 февраля.

Его обвиняют в совершении преступлений по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 3 ст. 222 УК (хранение, ношение и сбыт оружия в составе организованной группы).

Ранее СК направил в суд ходатайство об аресте Оздоева.

В начале декабря Следственный комитет объявил, что пресёк деятельность организованной преступной группы, совершившей 2 ноября убийство Эльджаркиева в Москве.

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