СК просит арестовать 11-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева

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Следствие ходатайствует об аресте 11-го фигуранта дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
СК просит арестовать 11-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева
  • РИА Новости

«В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительно расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Оздоева А.Д.», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 и ст. 222 УК (незаконное ношение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В начале декабря СК заявил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 2 ноября убийство Эльджаркиева в Москве.

В ходе спецоперации, как указывали в ведомстве, были задержаны пятеро участников и главарь ОПГ.

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