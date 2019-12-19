В Москве арестован 12-й фигурант дела об убийстве Эльджаркиева
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Б.А. Хадриева на срок до 18 февраля 2020 года», — заявила судья.
Ему предъявили обвинение по ст. 317 УК и ч. 3 ст. 222 УК.
Ранее суд арестовал 11-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева.
2 ноября на западе Москвы глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.