В Москве арестован 12-й фигурант дела об убийстве Эльджаркиева

Суд в Москве постановил арестовать ещё одного, 12-го фигуранта дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. «Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Б.А. Хадриева на срок до 18 февраля 2020 года», — заявила судья. Ему предъявили обвинение по ст. 317 УК и ч. 3 ст. 222 УК. Ранее суд арестовал 11-го фигуранта дела об убийстве Эльджаркиева. 2 ноября на западе Москвы глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.