Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в убийстве Эльджаркиева

Мосгорсуд признал законным заочный арест Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Отмечается, что постановление Басманного суда Москвы от 15 ноября об избрании в отношении Картоева меры пресечения в виде ареста заочно оставлено без изменений.

При этом суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, поданную защитой Картоева.

В ноябре Картоеву было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Также его обвинили в незаконном обороте оружия.

2 ноября на западе Москвы глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.