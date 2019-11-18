Обвиняемый в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии заочно арестован

Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

«Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном избрании Картоеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила она.

По её словам, Картоеву предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Также он обвиняется в незаконном обороте оружия.

Ранее СМИ сообщили, что возможного убийцу Эльджаркиева объявили в розыск.

2 ноября на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по главе центра «Э» МВД Ингушетии и его брату, в результате они погибли.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.