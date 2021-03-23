В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Нижегородской области в настоящее время развёрнуто более 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Пациентов лечат в 24 медицинских учреждениях, в том числе в Дзержинске, Сарове и Арзамасе.

Также стало известно, что прививку от COVID-19 в регионе сделали около 125 тыс. человек, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Вторую часть вакцины получили 94 тыс. человек.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.

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