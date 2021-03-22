Вирусолог оценил темпы вакцинации в России

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.

«Вакцинированных в нашей стране уже достаточно много, но хотелось бы больше. Сейчас 7 млн готовых доз ожидают потребителей», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, не вакцинируясь, люди избегают возможных побочных эффектов от вакцины, но подвергают себя риску переболеть.

«А последствия болезни гораздо существеннее. Скорее всего, здоровый молодой человек перенесёт инфекцию относительно легко. Но у всех есть мама с папой, дедушки и бабушки», — пояснил эксперт.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.