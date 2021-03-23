Эксперт рассказала, как скорректировать питание и вес

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Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва рассказала, как скорректировать питание и вес.
Эксперт рассказала, как скорректировать питание и вес
  • Pixabay

В беседе с Nation News она заявила, что весна — лучшее время для начала коррекции. Эксперт посоветовала обратиться к специалисту, который определит отсутствие противопоказаний.

«В программе снижения веса надо менять образ жизни с целью удержания результата. Должно быть не только ограничение питания, но и увеличение физической активности. Выбирать надо те виды спорта, которые понравятся именно вам», — сказала Королёва.

Она рекомендует использовать в рационе только натуральные продукты с щадящей обработкой.

«Есть надо каждые 2,5—3 часа. Завтрак надо начать в первый час после пробуждения и после 19 часов отказаться от приёма пищи», — считает эксперт.

По её словам, между приёмами пищи следует пить достаточное количество воды.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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