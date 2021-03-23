В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб региона.
Большую часть заболевших обнаружили в Тольятти и Самаре — 56 и 28 человек соответственно.
Общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 54 139.
Также стало известно, что в Ростовской области за сутки зарегистрировали 239 случаев COVID-19, выписаны 268 жителей, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.
Всего с начала пандемии зарегистрированы 78 911 заболевших. Выздоровели 70 522 человека.
В стационарах проходят лечение 1858 пациентов.
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.