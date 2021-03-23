В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Самарской области за сутки выявили 200 случаев COVID-19.
В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб региона.

Большую часть заболевших обнаружили в Тольятти и Самаре — 56 и 28 человек соответственно.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 54 139.

Также стало известно, что в Ростовской области за сутки зарегистрировали 239 случаев COVID-19, выписаны 268 жителей, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 78 911 заболевших. Выздоровели 70 522 человека.

В стационарах проходят лечение 1858 пациентов.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.

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