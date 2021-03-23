В КЧР рассказали о ситуации с коронавирусом

За сутки в Карачаево-Черкесии зарегистрировали 18 случаев COVID-19. Выписаны 66 человек.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 19 534.

Выздоровели 18 257 человек, из них 69 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Тамбовской области за сутки выявили 95 случаев коронавируса, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 достигло 28 672.

Выздоровели 26 245 человек.

По данным на 22 марта, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 52 998 жителей. Полностью вакцинированы 36 528 человек.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.