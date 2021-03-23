В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Мурманской области выявили 74 случая COVID-19.
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Всего в области зарегистрировано 48 473 заболевших. Выписан 46 741 человек.

На лечении находятся 680 пациентов.

За время с начала пандемии проведено 818 305 тестов на коронавирус.

Также стало известно, что в Тюменской области за минувшие сутки выявили 69 случаев коронавируса, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.

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