В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Всего в области зарегистрировано 48 473 заболевших. Выписан 46 741 человек.
На лечении находятся 680 пациентов.
За время с начала пандемии проведено 818 305 тестов на коронавирус.
Также стало известно, что в Тюменской области за минувшие сутки выявили 69 случаев коронавируса, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.