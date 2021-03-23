МВД утвердило новый регламент сдачи экзамена на водительские права

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В России утверждён новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений. Соответствующий приказ главы МВД Владимира Колокольцева опубликован на интернет-портале правовой информации.
МВД утвердило новый регламент сдачи экзамена на водительские права
  • РИА Новости

«Приказываю утвердить прилагаемый административный регламент Министерства внутренних дел России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», — говорится в документе.

Приказ вступит в силу с 1 апреля.

Ранее в Госавтоинспекции напомнили, что по новым правилам больше не будет проводиться проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.

Кроме того, изменился перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов, а также появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала новый регламент сдачи экзаменов на права.

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