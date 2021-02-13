МВД рассказало о ходе разработки регламента сдачи экзамена на права

Министерство внутренних дел России находится на заключительной стадии разработки нового административного регламента сдачи экзамена на водительские права.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД на соответствующий запрос.

«Разработка проекта приказа МВД России «Об утверждении административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» находится в заключительной стадии», — заявили в ведомстве.

В декабре сообщалось, что МВД направило проект административного регламента о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений в другие ведомства для согласования.

Также стало известно, что в проекте нового административного регламента перечислены шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.