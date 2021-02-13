МВД рассказало о ходе разработки регламента сдачи экзамена на права

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Министерство внутренних дел России находится на заключительной стадии разработки нового административного регламента сдачи экзамена на водительские права.
МВД рассказало о ходе разработки регламента сдачи экзамена на права
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД на соответствующий запрос. 

«Разработка проекта приказа МВД России «Об утверждении административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» находится в заключительной стадии», — заявили в ведомстве.

В декабре сообщалось, что МВД направило проект административного регламента о сдаче экзамена на водительские права и выдаче водительских удостоверений в другие ведомства для согласования.

Также стало известно, что в проекте нового административного регламента перечислены шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.

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