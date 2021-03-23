Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Во Владимирской области зарегистрировали 75 случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Выздоровели 63 человека.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших достигло 29 418, из них выписаны 26 508.

Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 125 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общее число заболевших составляет 50 286. Всего в больницах проходят лечение 815 пациентов.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.