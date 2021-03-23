Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- © РИА Новости / Кирилл Брага
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших достигло 29 418, из них выписаны 26 508.
Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 125 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
Общее число заболевших составляет 50 286. Всего в больницах проходят лечение 815 пациентов.
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.