Эксперт дал рекомендации по покупке качественной рыбы

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Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов дал рекомендации по покупке качественной рыбы.
Эксперт дал рекомендации по покупке качественной рыбы
  • globallookpress.com

«В масс-маркете рыбная продукция в основном замороженная. Замороженная на берегу или траулере рыба — условный минтай или условная треска — она по факту нейтрализует микропатогенную флору. Если она заморожена, то она проходит первую стадию обработки», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, вторая стадия — непосредственно термическая обработка.

Аронов советует проверять целостность продукции, упакованной в вакуумные пакеты, поскольку при попадании воздуха продукция начинает портиться. Нежелательно покупать рыбу в уличных точках, так как там могут не соблюдать температурный режим.

«У продавца должно быть санитарное заключение о безопасности продукции и сведения о зоне вылова рыбы», — отметил Аронов.

Ранее, как сообщал Nation News, врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская дала советы по питанию в пост.

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