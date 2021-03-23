Эксперт дал рекомендации по покупке качественной рыбы
- globallookpress.com
«В масс-маркете рыбная продукция в основном замороженная. Замороженная на берегу или траулере рыба — условный минтай или условная треска — она по факту нейтрализует микропатогенную флору. Если она заморожена, то она проходит первую стадию обработки», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, вторая стадия — непосредственно термическая обработка.
Аронов советует проверять целостность продукции, упакованной в вакуумные пакеты, поскольку при попадании воздуха продукция начинает портиться. Нежелательно покупать рыбу в уличных точках, так как там могут не соблюдать температурный режим.
«У продавца должно быть санитарное заключение о безопасности продукции и сведения о зоне вылова рыбы», — отметил Аронов.
Ранее, как сообщал Nation News, врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская дала советы по питанию в пост.