Диетолог дал рекомендации по употреблению сладких продуктов
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«С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, если во время или в конце приёма пищи есть естественный сахар, то это можно, нужно и безвредно при условии адекватных доз, но если сахар добавленный, то это вредно.
«Пару конфет съесть можно при условии, что вы сможете вовремя остановиться», — отметил Бобровский.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.