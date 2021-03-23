Диетолог дал рекомендации по употреблению сладких продуктов

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Кандидат медицинских наук врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский дал рекомендации по употреблению сладких продуктов.
Диетолог дал рекомендации по употреблению сладких продуктов
  • Pixabay

«С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если во время или в конце приёма пищи есть естественный сахар, то это можно, нужно и безвредно при условии адекватных доз, но если сахар добавленный, то это вредно.

«Пару конфет съесть можно при условии, что вы сможете вовремя остановиться», — отметил Бобровский.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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