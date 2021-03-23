Диетолог дал рекомендации по употреблению сладких продуктов

Кандидат медицинских наук врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский дал рекомендации по употреблению сладких продуктов.

«С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если во время или в конце приёма пищи есть естественный сахар, то это можно, нужно и безвредно при условии адекватных доз, но если сахар добавленный, то это вредно.

«Пару конфет съесть можно при условии, что вы сможете вовремя остановиться», — отметил Бобровский.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.