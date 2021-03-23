Госдума приняла закон о гаражной амнистии

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о гаражной амнистии.

«Закон принят в третьем, окончательном чтении», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что он вступит в силу 1 сентября 2021 года. Это сделано для того, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

Как сообщала НСН, член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук прокомментировала ситуацию с гаражами в России с юридической точки зрения.