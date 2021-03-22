В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Томской области за сутки выявлено 28 случаев заболевания COVID-19.
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели 31 128 человек. Выздоровели — 29 938, в том числе 53 за последние сутки.

Также стало известно, что в Тамбовской области за минувшие 24 часа зафиксировали 96 случаев коронавирусной инфекции, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 достигло 28 577. Выздоровели 26 189 человек.

По данным на 21 марта, первый этап вакцинации прошёл 52 681 житель. Полностью вакцинированы 35 024 человека.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.

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