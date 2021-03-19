Вакцинацию от коронавируса начнут проводить в ТЦ Челябинска

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Вакцинацию от COVID-19 начнут проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.
Вакцинацию от коронавируса начнут проводить в ТЦ Челябинска
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Как заявили в ведомстве, стартует вакцинация 20 марта в ТК «Алмаз».

Прививки будут делать специалисты из Областной клинической больницы №2 на специально отведённой площадке. Для вакцинации нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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