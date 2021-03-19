Вакцинацию от коронавируса начнут проводить в ТЦ Челябинска
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Как заявили в ведомстве, стартует вакцинация 20 марта в ТК «Алмаз».
Прививки будут делать специалисты из Областной клинической больницы №2 на специально отведённой площадке. Для вакцинации нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
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