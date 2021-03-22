В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области выявили 71 случай COVID-19. Выздоровели 59 человек.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 33 031. Выписаны 31 095 пациентов.

Под медицинским наблюдением находятся 5572 человека.

Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 45 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в республике выявили 19 066 заболевших, выписаны 15 796 человек.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.