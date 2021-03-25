Опубликован ролик RT с призывом врачей вакцинироваться от коронавируса
Героями ролика стали врачи и медперсонал, работающие в «красной зоне» с больными коронавирусной инфекцией.
Ранее в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Сёстры» — совместного проекта канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке, посвящённого борьбе с эпидемией COVID-19 в России.
Фильм рассказывает о медицинских сёстрах, которые на протяжении года вместе с врачами находились (и продолжают находиться сегодня) на передовой борьбы с пандемией — в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными, подключёнными к аппаратам ИВЛ, и в больничных палатах.