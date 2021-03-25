Опубликован ролик RT с призывом врачей вакцинироваться от коронавируса

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Телеканал RT опубликовал ролик, в котором российские врачи призывают всех вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 для защиты родных и близких.

Героями ролика стали врачи и медперсонал, работающие в «красной зоне» с больными коронавирусной инфекцией.

Ранее в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Сёстры» — совместного проекта канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке, посвящённого борьбе с эпидемией COVID-19 в России.

Фильм рассказывает о медицинских сёстрах, которые на протяжении года вместе с врачами находились (и продолжают находиться сегодня) на передовой борьбы с пандемией — в «красной зоне», рядом с тяжёлыми больными, подключёнными к аппаратам ИВЛ, и в больничных палатах.

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