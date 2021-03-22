В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Удмуртии выявили 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировали 30 023 заболевших, выздоровели 26 610 человек, в том числе 77 — за последние сутки.

Прививку сделали 41 424 жителя. Второй компонент вакцины получили 24 455 человек.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком округе закрыли ещё один госпиталь для больных коронавирусом. Он был создан на базе акушерского отделения Тарко-Салинской районной больницы, передаёт «Ямал-Регион».

Больница постепенно переходит на обычный режим работы. Заболевших COVID-19 будут госпитализировать в инфекционное отделение, а при необходимости — в межмуниципальные центры Ноябрьска и Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 решили проводить в торгово-развлекательных центрах Челябинска.

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