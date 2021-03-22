Диетолог рассказала о полезных свойствах орехов

Научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о полезных свойствах орехов.

В беседе с изданием «Правда.Ру» она отметила пользу любых орехов, но напомнила, что, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, суточная потребность в них не должна превышать 30—50 граммов. В особенности рекомендация касается калорийных орехов.

Денисова советует употреблять в пищу любые орехи, но если человек не пробовал какой-то вид, то лучше сначала попробовать небольшую дозу, чтобы избежать аллергических реакций.

Ранее, как сообщало Nation News, врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская дала советы по питанию в пост.