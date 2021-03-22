Названы регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

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Самая высокая отраслевая зарплата зафиксирована у нефтяников на Сахалине. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Как отмечается, нефтяники на Сахалине получают 380 тысяч рублей в месяц.

Работники финансовой сферы из Москвы зарабатывают 187 тысяч рублей.

Среди лидеров по размеру зарплаты также находятся представители добывающий отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с доходами примерно в 170 тысяч рублей.

В соответствии с данными исследования, самая низкая отраслевая зарплата зафиксирована в Мордовии в машиностроительной отрасли — 38 тысяч рублей в месяц.

Ранее специалисты назвали российские города с самыми высокими зарплатными ожиданиями.

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