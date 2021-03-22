Названы регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами
Как отмечается, нефтяники на Сахалине получают 380 тысяч рублей в месяц.
Работники финансовой сферы из Москвы зарабатывают 187 тысяч рублей.
Среди лидеров по размеру зарплаты также находятся представители добывающий отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с доходами примерно в 170 тысяч рублей.
В соответствии с данными исследования, самая низкая отраслевая зарплата зафиксирована в Мордовии в машиностроительной отрасли — 38 тысяч рублей в месяц.
Ранее специалисты назвали российские города с самыми высокими зарплатными ожиданиями.