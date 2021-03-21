В Кабардино-Балкарии проверят организацию питания в школах и детсадах
- РИА Новости
«Ситуация по организации питания в МКОУ «Прогимназия №34» Нальчика находится на особом контроле Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении в Instagram.
Отмечается, что в Кабардино-Балкарии для контроля качества продуктов создали оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Кроме того, инициирована «проверка организации питания во всех детских садах и школах республики».
Ранее следователи начали проверку появившейся в соцсетях информации об отравлении воспитанников одного из детсадов Нальчика испорченными продуктами, в частности мясом.
В публикациях и видеозаписях в социальных сетях утверждалось, что администрация детского сада приобретала испорченные продукты, в частности мясо, употребление которых привело к отравлению детей.