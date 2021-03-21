В Кабардино-Балкарии проверят организацию питания в школах и детсадах

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В Кабардино-Балкарии проведут проверку организации питания в школах и детсадах после сообщений об отравлении детей в одном из учреждений в Нальчике. Об этом сообщили в региональном Минпросвещения.
В Кабардино-Балкарии проверят организацию питания в школах и детсадах
  • РИА Новости

«Ситуация по организации питания в МКОУ «Прогимназия №34» Нальчика находится на особом контроле Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении в Instagram.

Отмечается, что в Кабардино-Балкарии для контроля качества продуктов создали оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Кроме того, инициирована «проверка организации питания во всех детских садах и школах республики».

Ранее следователи начали проверку появившейся в соцсетях информации об отравлении воспитанников одного из детсадов Нальчика испорченными продуктами, в частности мясом.

В публикациях и видеозаписях в социальных сетях утверждалось, что администрация детского сада приобретала испорченные продукты, в частности мясо, употребление которых привело к отравлению детей.

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