Чиновника отправили под домашний арест из-за пожара в Лесосибирске

Глава Управления городского хозяйства Лесосибирска Красноярского края отправлен под домашний арест по делу о гибели четверых детей при пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении прокуратуры.

«Сегодня Лесосибирским городским судом с учётом позиции участвующего прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 18 мая 2021 года, установлен ряд ограничений», — отмечается в сообщении.

17 марта при пожаре в двухэтажном 18-квартирном жилом доме в Лесосибирске погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности и о халатности.

В качестве предварительной причины пожара рассматривается замыкание электропроводки.