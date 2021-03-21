Чиновника отправили под домашний арест из-за пожара в Лесосибирске
- РИА Новости
«Сегодня Лесосибирским городским судом с учётом позиции участвующего прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 18 мая 2021 года, установлен ряд ограничений», — отмечается в сообщении.
17 марта при пожаре в двухэтажном 18-квартирном жилом доме в Лесосибирске погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы.
По факту происшествия возбуждено два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
В качестве предварительной причины пожара рассматривается замыкание электропроводки.