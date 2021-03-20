В Госдуме оценили изменение правил выхода в отпуск для работников с детьми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT вступление в силу закона, согласно которому работники, имеющие трёх или более детей в возрасте до 18 лет, имеют право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет.

«Я хотела бы напомнить, что такая норма существовала, но она была ограничена по возрасту детей, сегодня мы решили, что необходимо увеличить возраст ребёнка... Так или иначе для детей, для родителей очень важно провести время летних отпусков вместе. У нас хорошая история с новогодними каникулами, когда и мама, и папа могут вместе с детьми куда съездить, посетить гостей, какие-то интересные места в нашей стране. Сейчас у многодетных семей с детьми появится ещё и такая дополнительная возможность. То есть в любое удобное время выехать и отдохнуть», — считает Бессараб.

20 марта в России вступил в силу закон, согласно которому работники, имеющие трёх или более детей в возрасте до 18 лет, имеют право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет.

Отмечается, что ранее отпуск в удобное время предоставлялся сотрудникам с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет.