В России изменились правила выхода в отпуск для работников с детьми

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В России вступил в силу закон, согласно которому работники, имеющие трёх или более детей в возрасте до 18 лет, имеют право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до того момента, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет.
В России изменились правила выхода в отпуск для работников с детьми
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс. 

Отмечается, что ранее отпуск в удобное время предоставлялся сотрудникам с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет. 

Также издание напомнило, что базовый отпуск, положенный в России большинству работников, составляет 28 дней.

В Минтруде рассказали, что удлинённый отпуск сроком 30 дней может быть представлен государственным гражданским служащим, педагогам положен отпуск от 42 дней. Кроме того, на расширенный отпуск имеют право ряд других работников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий число многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

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