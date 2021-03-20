В Новосибирской области завели дело об убийстве шестилетнего мальчика

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего мальчика. По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим ребёнка, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Новосибирской области завели дело об убийстве шестилетнего мальчика
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«19 марта текущего года в вечернее время в квартире одного из домов в д.п. Кудряшовский обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями... возбуждено уголовное дело... «убийство малолетнего», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, отчим периодически избивал мальчика.

В ходе расследования будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности.

Ранее суд арестовал бывшего инспектора ДПС по подозрению в убийстве его шестилетнего сына.

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