В Новосибирской области завели дело об убийстве шестилетнего мальчика
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«19 марта текущего года в вечернее время в квартире одного из домов в д.п. Кудряшовский обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями... возбуждено уголовное дело... «убийство малолетнего», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, отчим периодически избивал мальчика.
В ходе расследования будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности.
Ранее суд арестовал бывшего инспектора ДПС по подозрению в убийстве его шестилетнего сына.